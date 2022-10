Zwei Verletzte bei Bränden - Polizisten retteten Frau

Zwei Polizisten der Inspektion Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) hatten während ihres Streifendienstes eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus im Ort bemerkt. Aus dem Obergeschoß qualmte es bereits aus mehreren Fenstern. Bei einem der Fenster sahen die Beamten einen offenbar hilflosen Mann. Die Polizisten liefen ins Haus, im stark verrauchten Obergeschoß trafen sie auf das dort wohnende, schwer unter Schock stehende Geschwisterpaar, den 72-Jährigen und seine 66-jährige Schwester. Beide wurden durch das stark verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht.

Polizisten liefen ein zweites Mal in brennendes Haus

Die beiden sagten den Beamten, dass sich ihre Mutter noch im Erdgeschoß befinde. Daraufhin rannten die beiden mutigen Beamten noch einmal ins stark verrauchte Gebäude und retteten auch die schwer gehbeeinträchtigte Mutter. Danach alarmierten sie die Feuerwehr. Fünf Feuerwehren brachten den Brand in der Küche im Obergeschoß unter Kontrolle.

Der 72-jährige erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Seine Schwester wurde sicherheitshalber ebenfalls zur Beobachtung in das Klinikum gebracht. Die Mutter blieb unverletzt. Laut Spurenlage dürfte der Brand in der Küche ausgebrochen sein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt übernommen. Da das Wohnhaus unbewohnbar war, kam die 92-Jährige bei Verwandten unter.

Benzin verschüttet

In Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan) hatte ein 33-Jähriger im Heizraum seines Hauses eine Motorsäge mit Benzin befüllt. Dabei verschüttete er etwas von dem Kraftstoff. Dann wollte er gegen 16.00 Uhr mit Holz und Papier im Kessel seiner Zentralheizung Feuer machen. Vermutlich durch Funkenflug beim Einheizen entzündeten sich das Benzin und der -kanister. Der Mann versuchte sofort, mit einem Handfeuerlöscher den Brand einzudämmen, was allerdings misslang. Er lief zu seinem Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte. Derweil erlosch der Brand aber von selbst. Der 33-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde im Krankenhaus Friesach ambulant behandelt. An der Zentralheizungsanlage entstand erheblicher Sachschaden.