Zwei Tote nach Unfall mit Geisterfahrer auf A1

Zwei Autos waren zusammengestoßen, wobei eines laut Polizei als Geisterfahrer unterwegs gewesen sein soll.

Ein Pkw mit albanischem Kennzeichen dürfte von einer Raststation in falscher Richtung auf die A1 aufgefahren sein. Ob der Lenker daraufhin auf der Fahrbahn angehalten oder seine Fahrt fortgesetzt hat, war noch unklar. Ein entgegenkommender Pkw mit belgischem Kennzeichen stieß frontal gegen das mit vier albanischen Staatsbürgern besetzte Auto. Zwei von ihnen starben. Zwei weitere Albaner sowie drei Rumänen aus dem zweiten Unfallfahrzeug wurden zum Teil schwer verletzt und in Spitäler gebracht. Die Feuerwehr war drei Stunden lang im Einsatz. Die A1 blieb in dieser Zeit gesperrt.