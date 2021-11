Zwei Tote nach Brand in Wohnung im Bezirk Baden

Das Ehepaar musste reanimiert werden und wurde in Spitäler gebracht. Die 84-Jährige starb in der Nacht im AKH Wien, der 91-Jährige erlag am Mittwoch im Landesklinikum Wiener Neustadt seinen Verletzungen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Als Brandursache gilt ein Defekt im Elektro-Verteilerkasten.

Ein Nachbar bemerkte kurz nach 22 Uhr die Flammen und rief die Einsatzkräfte. Außerdem wollte er nach Polizeiangaben die Tür öffnen, diese ging aber nur einen Spalt auf. Der Nachbar versuchte daraufhin, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die FF brach die Wohnungstür auf, brachte die beiden bewusstlosen Senioren aus der Wohnung und führte die Reanimation durch, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Brand wurde rasch gelöscht. Auch die Nachbarwohnung wurde beschädigt.

Die Frau wurde mit "Christophorus 2" ins AKH Wien geflogen, sie erlag in der Nacht ihren Verletzungen. Der 91-Jährige wurde mit dem Notarzt ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert, wo er am Mittwoch starb.

Den Erhebungen zufolge dürfte das Feuer durch einen Defekt im Elektro-Verteilerkasten der Wohnung ausgebrochen sein. Im Einsatz standen der Bezirksbrandermittler sowie Spezialisten von Landes- und Bundeskriminalamt.