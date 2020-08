Zwei Tote in Wohnhaus im Weinviertel entdeckt

Chefinspektor Johann Baumschlager hat am Nachmittag bestätigt, dass ein Mann und eine Frau starben. Es handelte sich dem Polizeisprecher zufolge um ein betagtes Paar, das in einer Lebensgemeinschaft war. Die Tatortgruppe sicherte in der Katastralgemeinde Maisbirbaum von Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) Spuren. Mit einem Ergebnis der Auswertung werde am frühen Abend gerechnet, sagte Baumschlager.

Lokalisierung: Maisbirbaum ist eine Katastralgemeinde von Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.