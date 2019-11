Zwei Tote bei Lawinenabgang in Sölden

Wie die Polizei bestätigte, konnten die beiden Personen nur noch tot geborgen werden. Die näheren Umstände sowie die Identität der beiden Opfer waren vorerst noch nicht bekannt. Die Lawine dürfte am Rettenbachferner oberhalb des Karleskogelliftes abgegangen sein.

Bei den Opfern handelt es sich um zwei Männer. Die beiden Wintersportler waren kurz nach 12 Uhr über eine Rinne im freien Skiraum abgefahren. Bergretter aus Sölden, die Pistenrettung und drei Hubschrauber standen im Einsatz.

Die Suchmannschaften konnten die beiden Verschütteten bald orten. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. Einer der beiden soll laut Bergrettung noch seinen Lawinenairbag ausgelöst haben, konnte dadurch aber nicht verhindern, verschüttet zu werden.

Erstes Lawinen-Drama der Saison

Es handelt sich um das erste folgenschwere Unglück, noch bevor die eigentliche Wintersportsaison begonnen hat. So ist derzeit der tägliche Lawinenwarndienst noch gar nicht eingerichtet.

Die Behörde informiert allerdings fallweise im Rahmen eines Blogs. Am Freitag riet sie dort Wintersportler und Alpinisten um erhöhte Vorsicht, da sich bereits "einiges an Schnee" angesammelt habe. "Nach stürmischer Periode und folgender Wetterbesserung" bestehe eine "erhöhte Wahrscheinlichkeit von Lawinenunfällen".

Erste Todesopfer extrem früh

Der erste tödliche Lawinenabgang in Österreich mit zwei Opfern in Sölden in Tirol am Samstag ereignete sich extrem früh für die erst in den kommenden Wochen anrollende Wintersaison in den Bergen. 2018 hatte es das erste Todesopfer am 13. Dezember in Tux (Zillertal) in Tirol gegeben. Zuvor hatten die Lawinenwarndienste hohe Gefahr abseits der Pisten gemeldet.

Bei dem ersten Lawinenunglück der Skisaison 2018/2019 war im Zillertal ein Skifahrer im freien Skiraum von einem Schneebrett erfasst und 80 Meter in die Tiefe gerissen worden. Am 25. Dezember starb schließlich eine deutsche Snowboarderin im freien Skiraum von Obergurgl (Bez. Imst) in Tirol.

Die Anzahl der Unfälle und der Todesopfer im alpinen Raum ging in der Wintersaison 2018/19 leicht zurück. Während in der Saison davor 102 Personen in Österreich im alpinen Raum starben, waren es im Vergleichszeitraum im Winter 2018/2019 von 1. November bis 24. März 93 Tote. Bei den Lawinentoten gab es hingegen einen Anstieg von 15 auf 19.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.