Zwei tödliche Alpinunfälle auf der Hohen Wand

Außerdem gab es mehrere Alpineinsätze der Bergrettungen. Bei einem der Toten handelt es sich um einen 86-jährigen Mann, zu dem Zweiten machten Polizei und Bergrettung keine näheren Angaben.

Das eine Unglück ereignete sich am Sonntag während einer Wanderung dreier Männer im Alter von 59, 83 und 86 Jahren, allesamt aus dem Bezirk Mödling, von einem Parkplatz in Grünbach am Schneeberg auf die Hohe Wand. Der 86-Jährige stolperte und stürzte über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 150 Meter ab. Durch den Sturz zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Durch den nach dem Unfall einsetzenden Starkregen mit Gewittereinlagen konnte der Notarzthubschrauber Christophorus 3 nicht zum Unfallort gelangen. Die Erhebungen am Auffindungsort im steilen, felsdurchsetzten Gelände sowie die anschließende Bergung gestalteten sich aufgrund des dauernden Starkregens als sehr anspruchsvoll.

Am Samstag wurden die Alpinpolizei nach Höflein an der Hohen Wand, Bezirk Neunkirchen, zum "Springlessteig" beordert, da vermutlich ein Wanderer abgestürzt war. An einer abschüssigen Stelle des Steiges wurden zuvor Stöcke, eine Armbanduhr mit gerissenem Metallarmband sowie eine Sonnenbrille aufgefunden. Der Notarzthubschrauber 'Christophorus 3' setzte den Notarzt per Tau an der Unfallstelle ab, der den Tod des Verunfallten feststellte.