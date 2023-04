Zwei Schwerverletzte nach Messerangriff in Sozialeinrichtung

Der mutmaßliche Täter – ein 28-jähriger Oberösterreicher – hat sich nach Angaben einer Polizeisprecherin selbst bei der Polizeiinspektion Glasenbach gestellt. "Er wurde dort festgenommen. Außerdem wurde ein Messer sichergestellt, ob es sich um die Tatwaffe handelt, muss erst geklärt werden", sagte sie.

Betreuer verletzt

Was genau passiert ist, war am späteren Nachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen. Jedenfalls erschien der mutmaßliche Täter um ca. 14.00 Uhr in der Inspektion und gab an, dass er zwei Personen mit einem Messer verletzt habe. Der Beschuldigte ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut einer Sprecherin des Roten Kreuz Salzburg wurden die beiden Opfer schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei den beiden Verletzten dürfte es sich laut Polizei um Betreuer handeln. Die Einrichtung ist laut der Gemeinde Elsbethen auf die Wiedereingliederung von psychisch Kranken in die Arbeitswelt spezialisiert.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Zum Motiv war zunächst noch nichts bekannt, den Messerstichen dürfte dem Vernehmen nach aber ein Streit vorausgegangen sein. Der Polizei sind mehrere Zeugen der Tat bekannt, die aber erst befragt werden müssen, sagte die Sprecherin. Der Beschuldigte selbst sollte voraussichtlich noch in den Abendstunden einvernommen werden.

