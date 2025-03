2 schwere Verkehrsunfälle am Wiener Gürtel

Gegen 1.45 Uhr prallte am Lerchenfelder Gürtel in der Josefstadt ein Pkw gegen einen Baum. Nur eine halbe Stunde später kollidierten am Gaudenzdorfer Gürtel in Meidling zwei Pkw in einer Linkskurve. Sie kamen ins Schleudern, wobei ein Fahrzeug mit dem Heck eines geparkten Reisebusses kollidierte.

Der andere Pkw kam schwer beschädigt am Parkstreifen zu stehen. Der zweite Pkw musste per Lastkette aus dem Reisebus-Heck gezogen werden und beide Autowracks wurden dann auf Anweisung der Polizei nahe der Unfallstelle gesichert abgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten abstehende Teile des Reisebusses und Wrackteile von der Fahrbahn. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Unfall am Lerchenfelder Gürtel kam ein Pkw mit drei Insassen von der Fahrbahn ab, schlitterte über einen Randstein und fuhr gegen einen Baum, der durch die Wucht des Anpralls entwurzelt wurde. Das Autowrack kam auf dem umgestürzten Baum zu stehen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien hatten die Insassen den Wagen bereits unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte zogen den Wagen per Seilwinde vom Baum, der dann mit einer Motorsäge zerteilt wurde.

