Zwei Salzburger überwiesen an Online-Anlagebetrüger 426.000 Euro

Der 51-jährige Mann überwies laut Polizei seit dem Jahr 2021 rund 355.000 Euro an verschiedene ausländische Konten. Das zweite Opfer, ein 52-Jähriger, investierte seit Oktober 2022 rund 71.000 Euro. Die Flachgauer erstatteten unabhängig von einander Anzeige und wohnen auch nicht im selben Ort. Die unbekannten Täter gaben sich als Broker aus und boten Investitionsmöglichkeiten über vermeintlich seriöse Online-Trading-Plattformen an. Sie kontaktierten ihre Opfer mehrmals und forderten sie auf, Geld zu investieren. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die IBAN-Nummern der Konten und die dementsprechende Länderkennung fließen in die Erhebungen ein, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage. Die Aufforderung, das Geld an verschiedene Konten zu überweisen, sei ein Hinweis dafür, dass die Broker nicht seriös sind und es sich um ein Fake handeln könnte.