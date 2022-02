Zwei Personen in Sölden lebend aus Lawine geborgen

Wie schwer sie verletzt wurden, war vorerst unklar, ebenso lagen zunächst keine Details zum genauen Hergang vor. Im Einsatz stand die Bergrettung Sölden und Lawinenhunde sowie zwei Hubschrauber, hieß es.

Die Lawine wurde zwar außerhalb des Skigebiets ausgelöst, reichte dann aber vermutlich bis in den Pistenrand, informierte der Schichtleiter der Leitstelle Tirol die APA. Anfang des Monats war am Rettenbachferner in Sölden eine Lawine auf eine Piste abgegangen. Vier Personen wurden verschüttet und schließlich lebend geborgen.