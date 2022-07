Zwei Männer von Kühen im Pinzgau schwer verletzt

Ein 66-Jähriger Wanderer war im Bereich der Bergstation von dem Tier angegriffen worden. Dem Touristen wollte ein 51-jähriger Einheimischer zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls von der Kuh attackiert. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der 51-Jährige hatte versucht, die Paarhufer wieder in den eingezäunten Bereich zu treiben. Dabei attackierte ihn ebenso eines der Rinder. Der Wanderer aus England und der Einheimische kamen in das Tauernklinikum Zell am See. Die Polizei hat bezüglich des Besitzers der Tierherde die Ermittlungen aufgenommen.