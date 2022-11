Zwei Männer in Wien-Favoriten mit Messer ausgeraubt

Der Polizei zufolge hätten die beiden Unbekannten zuerst Geld gefordert. Als klar wurde, dass die Opfer kein Bargeld dabei hatten, packte einer der Verdächtigen den Älteren am Hals, schlug ihn auf den Rücken und stahl ihm sein Telefon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 25-Jährige wurde bei dem Angriff an der Schulter mit einem Messer verletzt, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen.

Nach dem Überfall kamen die beiden verletzten Männer in ein Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung wurden sie in häusliche Pflege entlassen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.