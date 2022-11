Zwei Mädchen vergewaltigt: Iraker (18) war vorbestraft

Im Fall zweier Mädchen (elf und 14 Jahre), die beim Drogenkaufen in einer Dealer-Wohnung in Meidling von einem 18-jährigen Iraker und einem 17-Jährigen mit Migrationshintergrund vergewaltigt und schwer missbraucht worden sein sollen, gibt es laut Wiener Medienberichten weitere Details.

Über den 18-Jährigen ist bereits die U-Haft wegen schweren Missbrauchs verhängt worden. Gestern hieß es, der Iraker sei bereits im Februar wegen schwerer Nötigung verurteilt worden. Das Urteil: sechs Monate bedingt. Der junge Mann war im Verfahren auch gerichtspsychiatrisch untersucht worden.

Das Fazit des Gutachtens: "Schwere Persönlichkeitsstörung mit hoher Neigung zur emotionalen Instabilität mit explosiven Aggressionsausbrüchen". Die Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sei dem jungen Mann vom Gericht aber bedingt nachgesehen worden, heißt es. Die beiden Mädchen waren laut Erkenntnissen der Ermittler am vergangenen Donnerstagnachmittag zu dem 18-Jährigen in die Wohnung gegangen, um Rauschgift zu besorgen. Dort befand sich auch der 17-Jährige, als es zu den Übergriffen kam. Die Mädchen konnten aus der Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Die zwei Männer wurden laut Exekutive wenig später noch in der Wohnung festgenommen.

Die beiden Mädchen hatten bereits am Vortag von dem 18-Jährigen eine Ecstasy-Tablette erhalten, diese geteilt und konsumiert. Als sie am Donnerstag erneut Suchtgift konsumieren wollten, kontaktierten sie den jungen Mann wieder. Dieser dirigierte sie in die Wohnung in Meidling, die angeblich einem Freund der beiden Männer gehört.

Zunächst kam es zwischen der 14-Jährigen und dem 17-Jährigen zu freiwilligem Geschlechtsverkehr, doch dann zwang der Bursche das Mädchen mutmaßlich zu weiteren sexuellen Handlungen. Die Elfjährige wurde unterdessen von dem 18-Jährigen vergewaltigt und schwer sexuell missbraucht.

Aufsicht vernachlässigt?

Die beiden Opfer waren bisher in einer betreuten Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (früher Jugendwohlfahrt) untergebracht. Daher wird nach diesem Vorfall nun auch diskutiert, ob im Verantwortungsbereich des Wiener Jugendamtes (Magistratsabteilung 11) die Aufsichtspflicht verletzt worden ist.

Gerichtlich strafbar (Paragraf 199 StGB) ist jedenfalls eine "gröbliche Vernachlässigung" der Beaufsichtigung Minderjähriger. Bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe wären möglich.

Das Wiener Jugendamt wies darauf hin, dass sich auch fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche wie alle anderen frei bewegen dürfen und nicht eingesperrt seien. Wie erwähnt sollen die Vergewaltigungen am Nachmittag passiert sein. Laut "Falter" gab die Polizei als Tatzeitraum 16.30 bis 16.50 Uhr an.