Zwei Jugendliche starben bei Verkehrsunfall auf B3

Nach Polizeiangaben dürfte der 17-Jährige aus dem Bezirk Baden zwischen den Groß Enzersdorfer Katastralgemeinden Wittau und Probstdorf auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Auto eines 47-jährigen Wieners. Der jugendliche Lenker und sein 16 Jahre alter Beifahrer aus dem Bezirk Gänserndorf starben noch an der Unfallstelle. Die Insassen des anderen Autos, zwei Wiener, wurden verletzt in das Landeklinikum Mistelbach transportiert.

Warum der 17-Jährige mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war, stand laut Polizei vorerst nicht fest. Die B3 blieb im Unfallbereich fast vier Stunden lang gesperrt. Die beiden Autos wurden von der Feuerwehr geborgen.

Drei lebensgefährlich Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißbach (Bezirk Zell am See) sind am späten Samstagabend elf Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Ein 41-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen einen mit neun Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren besetzten Van, der aus einer Hofzufahrt auf die Hauptstraße eingebogen war. Die Identität der lebensgefährlich Verletzten war vorerst nicht bekannt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.