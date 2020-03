Zwei ganze Täler und Flachau unter Quarantäne

Betroffen sind neben Flachau die Gemeinden Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein im Gasteinertal und im Großarltal die Kommunen Großarl und Hüttschlag. Das teilte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwochnachmittag in einem Livestream des Landes mit.

Vergangene Woche wurden in Tirol bereits St. Anton am Arlberg und die Paznauer Gemeinden Ischgl (die zu einem Hotspot für die Verbreitung des Virus in Europa wurde), Galtür, Kappl und See unter Quarantäne gestellt. Auch Heiligenblut in Kärnten wurde isoliert. Zudem wurden Sölden im Ötztal und St. Christoph am Arlberg gesperrt. Auch die gesamte Vorarlberger Arlbergregion steht seit Dienstag unter Quarantäne. Betroffen sind hierbei die Gemeinden Lech, Klösterle, Warth und Schröcken. Die Maßnahme soll bis inklusive 2. April andauern.