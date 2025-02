Zwei Fußgänger in Tirol von Zug erfasst und getötet

Der 60-jährige Mann und die 59-jährige Frau wollten auf der L300 in Kaltenbach den Fußgängerübergang der Zillertalbahn überqueren, als es zur Kollision mit einem taleinwärts fahrenden Zug kam. Dadurch wurden der Mann und die Frau in die angrenzende Böschung geschleudert. Laut Polizeiangaben starben sie trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.

