Zwei E-Bike-Fahrer starben bei Verkehrsunfällen

Im Gemeindegebiet von Kirchberg an der Pielach wurde eine 70-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land, die mit ihrem E-Bike unterwegs war, gegen 15.30 Uhr von einer Zuggarnitur der Mariazell-Bahn erfasst. Die Frau dürfte laut Zeugenaussagen die Eisenbahnkreuzung bei Rotlicht übersetzt haben, gab die Polizei am Samstagabend bekannt. Die Frau habe dabei tödliche Verletzungen erlitten. Die Bahnstrecke war bis 17 Uhr gesperrt.

Nur gut eine Stunde davor verunglückte ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Melk im Gemeindegebiet von Ybbs an der Donau. Er dürfte mit seinem Elektro-Fahrrad ungebremst in eine Kreuzung eingefahren sein, gab die Polizei am Samstagabend bekannt. Dort wurde er vom Pkw einer 45-jährigen Frau aus dem Bezirk Melk erfasst. Der 49-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Auch am Attersee kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall, an dem ein E-Bike-Fahrer beteiligt war. Ein 34-jähriger, der mit seinem Firmenfahrzeug rückwärts aus einer Hauszufahrt in der Ortschaft Abstdorf, Gemeinde Attersee, fuhr, dürfte den 74-Jährigen auf seinem Zweirad übersehen haben. Der Radfahrer kam zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung brachte ihn in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, so die Polizei am Abend.

