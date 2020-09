Zwei Corona-Todesfälle im Cluster in Grazer Pflegeheim

Bild: Lizabeth MENZIES / Centers for Disease Control and Prevention / AFP

Beide hochbetagten Frauen hatten Vorerkrankungen. Weitere acht Personen des Clusters werden im Krankenhaus behandelt. Die Caritas Steiermark bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienberichte.

Eine Bewohnerin, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist am Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Laut der Pressestelle der Caritas Steiermark war die Frau 89 Jahre alt und hatte mehrere Vorerkrankungen. Eine weitere hochbetagte Bewohnerin, die ebenfalls an schweren Vorerkrankungen litt, sei Donnerstagfrüh ebenfalls im Krankenhaus verstorben. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, ihnen gilt unser aufrichtiges Beileid", hieß es in dem Statement der Caritas.

Nachdem Ende der Vorwoche Corona-Erkrankungen in dem Altenpflegeheim in St. Peter bekannt wurden, wurden bei einer ersten Testung aller 116 Bewohner und rund 100 Mitarbeiter insgesamt 46 positive Befunde erstellt. Mittlerweile sei es im Haus gelungen die Infektionsketten zu unterbrechen und einen isolierten Bereich zu schaffen. "Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wir mit getrennten Teams, die keinen Kontakt zueinander haben", wurde vonseiten der Caritas betont. Man stehe in engem Kontakt mit den Behörden. Dieser Tage sollen alle ein weiteres mal durchgetestet werden, erklärte eine Sprecherin.