Zwei Brände an einem Tag: "Wir ermitteln in alle Richtungen"

In einer Wohnung hat es an einem Tag zwei Mal gebrannt. Die Polizei ermittelt.

Das erste Feuer war gegen 17.00 Uhr auf dem Balkon ausgebrochen. Gegen 23.30 Uhr wurde erneut ein Brand in der Wohnung gemeldet. Das Landeskriminalamt habe "Ermittlungen in alle Richtungen" aufgenommen, so eine Polizeisprecherin. Samstagnachmittag stand die Brandursache noch nicht fest.

Nachbarn hatten am späten Freitagnachmittag Rauch auf dem Balkon bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Das Haus wurde evakuiert. Sechseinhalb Stunden später musste die Feuerwehr erneut zu der Adresse ausrücken. Diesmal war die Rauchentwicklung so stark, dass das gesamte Mehrparteienhaus bis in den vierten Stock in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie hoch die Schadenssumme ist, war am Samstag noch unbekannt.

