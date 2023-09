Zwei Bergsteiger am Ortler abgestürzt und tödlich verunglückt

Die beiden waren in Gruppen unterwegs gewesen. Zum Unglück war es ersten Zeugenaussagen zufolge gekommen, nachdem sich ein Stein gelöst hatte, berichtete Rai Südtirol. Die Toten wurden vom Notarzthubschrauber geborgen. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe wurden ebenfalls leicht verletzt bzw. unter Schock ins Tal gebracht.

Sechs Bergsteiger hatten sich an einer an sich unkomplizierten Stelle vergangen, berichtete Rai Südtirol mit Bezug auf die Bergrettung. In brüchigem Gelände soll sich dann ein Stein gelöst haben, an dem sich ein Bergsteiger festhielt. Er stürzte, konnte sich jedoch noch fangen. Sein Sturz brachte demnach jedoch zwei hinter ihm gehende Bergsteiger zu Fall, die dann tödlich abstürzten.

Die Internet-Plattform "stol.it" berichtete, die beiden Verunglückten seien unabhängig voneinander in Gruppen unterwegs gewesen, aber hintereinander gegangen. Bei den Toten soll es sich um einen 35-jährigen Deutschen und einen 46-jährigen in Italien wohnhaften Rumänen handeln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper