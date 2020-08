Zwei Baby-Eichhörnchen vor Krähen gerettet

Die Beamten kamen den Tieren zu Hilfe, nachdem sich mehrere Krähen auf diese gestürzt hatten. Ein drittes Eichhörnchen starb an massiven Verletzungen im Kopfbereich, die anderen zwei wurden der Wildtierstation der Stadt Wien übergeben. Die Eichhörnchen-Mama war laut Polizei nicht auffindbar.

Die zwei Polizisten waren am Dienstag in der Früh bei ihrem Streifendienst in der Hietzinger Hauptstraße auf die Krähen aufmerksam geworden. Sie sahen, dass sich die Vögel auf einem anderen Tier bewegten und merkten dann bei näherer Betrachtung, dass es sich um drei kleine Eichhörnchen-Babys handelte. Die beiden verscheuchten die Krähen und kümmerten sich um die verletzten Tiere.

Polizisten wurden zu Tierrettern Bild: LPD Wien

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.