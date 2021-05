Zwei Autos im Bezirk Amstetten völlig ausgebrannt

In Aschbach (Bezirk Amstetten) ist Montagmittag ein Auto in Vollbrand gestanden. Der Pkw-Lenker konnte gerade noch rechtzeitig am Bankett stehen bleiben, als das Auto Feuer fing, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Kurz darauf sei der Brand bereits so ausgedehnt gewesen, dass die Stoßdämpfer des Fahrzeuges explodierten. Die Feuerwehren Aschbach, Krenstetten und Niederhausleiten-Höfing konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Am Vorabend war im Amstettner Ortsteil Greinsfurth ein Auto vollständig ausgebrannt. Der Autofahrer konnte seinen Pkw noch rechtzeitig abstellen und aussteigen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug aber bereits in Vollbrand, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten am Montag. Die Straße wurde durch die große Hitze beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Neben der Feuerwehr Greinsfurth waren auch jene aus Amstetten und Ulmerfeld-Hausmening im Einsatz.