14-jährige Mädchen schickten Drohbrief an Schule

Zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren wurden ausgeforscht, sie zeigten sich geständig und reumütig, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie werden der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen gefährlicher Drohung angezeigt. In dem Brief war mit einer Gewalttat gedroht worden.Innsbruck. Die Jugendlichen hatten laut den Ermittlern ursprünglich vor, "zum Spaß" bei einer beliebigen Schule einen Feueralarm auszulösen. Im Zuge einer Suche im Internet stießen sie auf die Volksschule Innere Stadt in der Angerzellgasse. Da sich in der Schule erwachsene Personen befanden, hätten sie aber Abstand von ihrem Vorhaben genommen und hinterließen stattdessen das Drohschreiben in einem Briefkasten.

Rund 50 Einsatzkräfte, darunter Beamte der Cobra, befanden sich an Ort und Stelle und sicherten das Schulgebäude und den Nahbereich ab. Zudem kam es zu einer Sperre der Angerzellgasse.