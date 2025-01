Zur Wochenmitte schneit es im Norden und Osten

Besonders der Norden und der Osten werden von der weißen Pracht bedeckt sein. Am Montag, Dienstag und Mittwoch ist es noch eisig kalt, danach steigen die Temperaturen immer mehr an. Am Freitag werden bereits Werte von plus sieben Grad tagsüber erreicht.

Im Norden und Osten des Landes halten sich am Montag teils ganztägig tiefe Restwolken und am Alpenostrand fallen letzte Schneeflocken. Im übrigen Land ist es sehr sonnig. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, stellenweise auch lebhaft bis kräftig aus nördlichen Richtungen und lässt bis zum Abend nach. Frühtemperaturen belaufen sich zwischen minus zehn und minus ein Grad, inneralpin kann es in der Früh auch noch kälter sein. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen minus vier bis plus zwei Grad.

Hoher Luftdruck sorgt am Dienstag verbreitet für sehr sonniges Wetter. Zeitweise ziehen ein paar Wolken über den Himmel hinweg. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Früh wird es sehr kalt mit Temperaturen von minus 13 bis minus fünf Grad, in den inneralpinen Tälern wird es stellenweise noch kälter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus ein und plus vier Grad.

Schneeschauer besonders im Norden und Osten

Am Mittwoch überwiegen in vielen Regionen des Landes die Wolken und besonders im Norden und Osten ziehen Schneeschauer durch. Überall sonst bleibt es meist niederschlagsfrei und am Nachmittag zeigt sich im Westen und Süden auch wieder länger die Sonne. Der Wind weht oft nur schwach, im Osten und in exponierten Lagen auch mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Tiefsttemperaturen liegen bei minus zwölf bis minus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus ein bis plus vier Grad.

Am Donnerstag scheint im Westen und Süden durchwegs die Sonne. In der Osthälfte halten sich zunächst aber noch einige Restwolken und erst im Tagesverlauf setzt sich hier nach und nach sonniges Wetter durch. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen erreichen minus neun bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen null bis sechs Grad.

Hochdruckwetter ab Freitag

Hochdruckeinfluss bringt am Freitag viel Sonnenschein. Nur stellenweise halten sich am Bodensee, im Alpenvorland und teilweise im Flachland ein paar Nebel- und Hochnebelfelder. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen halten sich bei minus zehn bis minus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei null bis sieben Grad.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper