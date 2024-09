Zugverkehr nach Wien bleibt monatelang eingeschränkt

Die Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich hat schwere Schäden an der Schieneninfrastruktur angerichtet. Von Sanierungskosten im dreistelligen Millionenbereich spricht Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG. Was zu befürchten war, wurde gestern offiziell mitgeteilt: Personen- und Güterverkehr zwischen St.