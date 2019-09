Zug kollidierte mit Pkw: Ein Toter

Die Angehörigen waren am frühen Abend allerdings noch nicht verständigt. Der Mann war von der Kärntnerstraße kommend in Richtung Puntigam gefahren, der Personenzug in Richtung Süden, sagte ein Polizeisprecher.

50 bis 60 Passagiere sowie der Lok-Führer blieben unverletzt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Autolenker war alleine in seinem Fahrzeug. Er starb noch an der Unfallstelle.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.