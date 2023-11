Zu Unrecht verurteilt? Prozess neu aufgerollt

Zu einer elfjährigen Haftstrafe wurde ein 48-Jähriger im Februar 2022 wegen Beteiligung an einem Mordanschlag in Wien-Ottakring verurteilt. Am frühen Morgen des 20. November 2018 wurde ein Mann in der Hippgasse mit einem länglichen Werkzeug niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Der Angeklagte geriet in weiterer Folge in Verdacht, dem Täter ein Honorar von 10.000 Euro bezahlt zu haben.

Aufgrund neuer Indizien, denen zufolge der 48-jährige Mann womöglich vom Drahtzieher des Mordkomplotts bewusst falsch belastet wurde, wurde eine Wiederaufnahme des Verfahrens genehmigt, der Mann bereits im Mai 2022 enthaftet. Zwei Zeugen hatten behauptet, einer der Drahtzieher hätte ihnen gestanden, er habe den 48-Jährigen aus Rache in die Sache mit hineingezogen.

Wie die Ermittlungen nach dem Anschlag vom November 2018 ergeben hatten, soll der ehemalige Schwiegervater des lebensgefährlich verletzten Mannes den Anschlag bestellt haben. Zu diesem Zweck suchte er nach einem Auftragsmörder.

Prozess vertagt

Am Nachmittag trat der Mann in den Zeugenstand, der im Zusammenhang mit dem Mordkomplott als unmittelbarer Täter ausgeforscht wurde. Er überraschte mit der Aussage, der Angeklagte habe "mit der Sache nichts zu tun". Auch er selber sei "unschuldig" und strebe nun ebenfalls eine Wiederaufnahme seines Verfahrens an: Er kenne den wahren Täter, sagte der Mann, wobei er Unterlagen in die Höhe hielt. Es handle sich um einen inzwischen aus einer Haftstrafe entlassenen Bosnier.

Nach dieser Entwicklung wurde einem Beweisantrag der Staatsanwaltschaft auf Ladung eines weiteren Zeugen stattgegeben. Die Verhandlung wurde daher auf den 9. Jänner vertagt.

