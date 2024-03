Zu Fuß über verschneite Karawanken: 14-jähriger Syrer nicht allein unterwegs

Die beiden Männer wurden bereits am Sonntag in der Früh im Tal in St. Jakob im Rosental aufgegriffen, bestätigte die Polizei auf Anfrage entsprechende Medienberichte.

Wir haben berichtet: Wanderer fand unterkühlten 14-jährigen Syrer in Kärntner Bergen

Wie es dazu kam, dass der Jugendliche allein am Berg zurückblieb, war zunächst unklar. Er wollte dazu laut Polizei keine Aussagen machen. In einer ersten Befragung gab der 14-Jährige an, sie seien mit dem Zug bis Jesenice gefahren und hätten sich dann zu Fuß auf den Weg gemacht, um über die Grüne Grenze nach Österreich zu gelangen.

Bub liegt in der Intensivstation

Ein Wanderer hatte am Sonntag die Hilferufe des bereits stark unterkühlten Jugendlichen gehört. Nachdem er Alarm geschlagen hatte, wurde der 14-Jährige von der Bergrettung geborgen und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Sein Zustand sei stabil, er werde intensivmedizinisch betreut, hieß es am Mittwoch.

