Zoll: Rekord beim Medikamentenschmuggel

In Österreich sind in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 bereits mehr Schmuggelmedikamente sichergestellt worden als im gesamten vergangenen Jahr. Laut Zollverwaltung liegen die Aufgriffe bereits 12,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 3420 registriert, 2021 waren es schon 3861, berichtete das Finanzministerium am Donnerstag.

Von Jänner bis September 2021 sind laut den Angaben insgesamt 190 Kilogramm, 2157 Packungen, 556 Flaschen und 275.808 Stück an gefälschten oder illegalen Arzneiwaren aus dem Verkehr gezogen worden. "Bereits 2020 hat der österreichische Zoll aus damaliger Sicht so viele Fälle wie niemals zuvor in einem Jahr verzeichnet", sagte Finanzminister Gernot Blümel (VP). "Dass dieser unrühmliche Rekord heuer noch übertroffen wird, ist nun traurige Gewissheit. 95 Prozent, also die überwiegende Anzahl der Medikamente, wurden im Postverkehr beschlagnahmt."

Unter den sichergestellten Medikamenten befanden sich vereinzelt angebliche Corona-Medikamente wie Chloroquin oder Hydroxychloroquin. Allerdings berichteten die Zöllner, dass insbesondere Lutschpastillen zur Behandlung diverser Atemwegserkrankungen übers Netz bestellt wurden.