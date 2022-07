Zoll-Bilanz: Heuer schon 235 Kilo Suchtgift in Schwechat sichergestellt

9,2 Millionen Fluggäste sind im ersten Halbjahr 2022 auf dem Flughafen Wien-Schwechat abgefertigt worden, womit der Verkehr auf dem Airport annähernd wieder die Größenverhältnisse von vor der Pandemie erreicht. Im ersten Halbjahr 2019 waren es rund 14,5 Millionen Passagiere gewesen. Zum Vergleich: 2021 waren keine zwei Millionen Passagiere gezählt worden.

Die Halbjahresbilanz 2022 der Zöllner am Flughafen weist allerdings höhere Aufgriffszahlen auf als der Vergleichszeitraum des Vor-Pandemiejahres 2019. Das resultiert allerdings aus nicht einmal halb so vielen Kontrollen wie in den ersten sechs Monaten 2019, wie Finanzminister Magnus Brunner (VP) und Flughafen-Vorstand Günther Ofner am Freitag mitteilten.

Dabei gab es heuer bereits 20.965 Kontrollen und mit 1858 Aufgriffen um 132 mehr als im Vergleichszeitraum 2019. Im Vorjahr waren es trotz der geringen Passagierzahlen im ersten Halbjahr übrigens 1550 Treffer bei knapp 17.000 Kontrollen. Brunner und Zoll-Teamleiter Roland Karner wiesen auf die "gestiegene Effizienz" hin. Dies würden "Risikoanalysen" ausmachen. Erst in der Vorwoche wurden aufgrund einer solchen Analyse zwei Reisende angezeigt. Bei der Kontrolle fanden Beamte Hörner und Knochen sibirischer Riesenwildschafe im Koffer.

Schwarzhandel mit Schmuck

Vor allem bei Gold und Schmuck gab es große Steigerungsraten, so wurde allein beim Schmuck ein Warenwert von rund 1,2 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen, was übrigens nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Vielmehr ging es um Händler, die ihre Ware unter der Hand loswerden wollten. In einem Fall fanden die Zöllner 18 Kilogramm Schmuck in einem Koffer. In einem weiteren Fall hatte ein Schmuggler 1,5 Kilo Schmuck in der Unterhose.

Weiters gab es 101 Suchtmittel-Beschlagnahmungen von rund 235 Kilogramm und 90 Millilitern Drogen sowie 359 Stück Tabletten. Bei Arzneimitteln konfiszierten die Zöllnerinnen und Zöllner vier Kilogramm, 494 Packungen und 19.096 Stück bei neun Aufgriffen. Dazu kamen acht Aufgriffe nach dem Artenschutz und 531 nach dem Tierseuchenrecht.