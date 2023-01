Zeugen verfolgten Handtaschenräuber: Täter gefasst

Der Überfall ereignete sich am Freitagabend in der Nähe des Haupteingangs zur Grazer Oper. Die 67-jährige Wienerin kam bei dem Versuch, ihre Handtasche zu behalten zu Sturz und verletzte sich dabei am Hinterkopf. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung Stadtpark. Drei Augenzeugen - zwei Jugendliche und ein 30-jähriger Mann - verfolgten den Räuber. Dieser ließ seine Beute auf der Flucht fallen. Einer der Zeugen verständigte die Polizei und half mit seinen Angaben bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung. Der Täter - ein 36-jähriger Ungar aus dem Bezirk Graz-Umgebung - wurde schließlich im weiteren Umkreis des Opernhauses von einer Polizeistreife gestellt und festgenommen.

Das Opfer wurde von der diensthabenden Opernärztin an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend ins LKH Graz gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch in Gang.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper