Zeugen nach Rauferei mit Verletzten im Bezirk Amstetten gesucht

Ein 26-Jähriger soll kurz nach 12.30 Uhr mit seinem Auto auf der B122 vor dem Pkw eines 30-Jährigen in Schlangenlinien über die gesamte Straße gefahren sein und dabei mehrmals stark abgebremst haben, bevor er in der Einfahrt in einen Kreisverkehr anhielt. Bei einer darauffolgenden Rauferei zwischen den Lenkern und einem Insassen wurden laut Aussendung alle drei Afghanen verletzt.

Aufgrund einer "Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr" soll der 26-Jährige nach Polizeiangaben vom Freitag den anderen Pkw, in dem sich ein 30-Jähriger am Steuer und ein 29-Jähriger auf dem Beifahrersitz befanden, blockiert haben. Nach rund 800 Metern Fahrt musste der Ältere seinen Wagen beim Kreisverkehr anhalten, soll ausgestiegen sein und zum Auto des 26-Jährigen vorgelaufen sein. Die Männer sollen daraufhin mit den Fäusten aufeinander eingeschlagen haben. Der 26-Jährige wurde im Landesklinikum Amstetten ambulant behandelt. Auch die anderen beiden wurden leicht verletzt.

Ein etwa 55-jähriger Unbeteiligter soll den Vorfall mit seinem Handy gefilmt haben. Aufgrund divergierender Aussagen werden dieser Mann und etwaige weitere Zeugen ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Oed (Tel.: 059133-3109) in Verbindung zu setzen.

