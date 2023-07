Zeugen gesucht: Einbrecher suchten Autohaus in Zwettl heim

Sie hatten die Fahrzeuge zuvor aufgebockt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit. Der entstandene Schaden betrage etwa 30.000 Euro.

An allfällige Zeuginnen oder Zeugen erging das Ersuchen, sich mit der Polizeiinspektion Zwettl (Tel.: 059133- 3470) in Verbindung zu setzen. Verübt wurde der Einbruchsdiebstahl in der Nacht auf Sonntag.

