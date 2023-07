Zeit für Siesta auch in Österreich?

Der Begriff „Siesta“ kommt ursprünglich aus Spanien und bezeichnet eine Mittagsruhe, die meist zwischen 14 und 17 Uhr – also zur heißesten Zeit des Tages – abgehalten wird. Das bedeutet, dass die Spanier von Mittag bis Nachmittag frei haben und dafür am Abend weiterarbeiten. Das Konzept wurde während des Spanischen Bürgerkriegs, der von 1936 bis 1939 dauerte, eingeführt. Zu dieser Zeit benötigten viele Menschen zwei Jobs, um sich ihr Leben zu finanzieren. Die Spanier arbeiteten vormittags in dem einen, nachmittags in dem anderen Job. Daher führte man eine längere Mittagsruhe zwischen den Jobs ein, die heutige "Siesta".



Die Arbeitspause gibt es mittlerweile auch in anderen südeuropäischen Staaten wie Griechenland, Portugal oder Frankreich. Sie ist dort sehr erfolgreich, weil sie den Menschen das Arbeiten bei belastenden Bedingungen erspart. Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen über 30 Grad führen unter anderem zu Konzentrationsproblemen, einer verminderten Arbeitsqualität sowie einem erhöhten Unfallrisiko, so das Vorlagenportal für Arbeitsrecht und Personalverrechnung.

Deshalb haben sich in Österreich Experten wie der Umweltminister Hans-Peter Hutter der Medizinischen Universität Wien für die Einführung einer „Siesta“ ausgesprochen: Er erklärte, dass hohe Temperaturen ohne ausreichende Regeneration zu einer geringeren Leistungsfähigkeit und sogar zu einer Hitzeerschöpfung führen können. Eine „Siesta für alle“ sei daher sinnvoll, obwohl sich diese Umstellung aus organisatorischen Gründen schwierig gestalte, so Hutter.

Die deutsche und österreichische Baugewerkschaft teilt Ähnliches mit: Das „Siesta“-Konzept sei demzufolge bei Bau und Erntehilfe nicht umsetzbar. Man wolle zwar die Leute schützen, die bei der Hitze draußen arbeiten, aber man könne nicht früher mit den Arbeiten beginnen. Dies führe sonst zu Verstößen des Lärmschutz-Gesetzes, welches bis sieben Uhr früh eingehalten werden muss.

"Hitzefrei" am Bau weiterhin ein Problem

Die Umsetzung einer „Siesta für alle“ ist in Österreich besonders herausfordernd, da allein das Thema „hitzefrei“ am Bau problematisch ist. Der Baugewerkschafter, FSG-Chef und SPÖ-Politiker Josef Muchitsch betont, dass diese freiwillige Regelung nur bei einem Drittel aller Unternehmen tatsächlich umgesetzt wird: Und das obwohl den Arbeitgebern die entstandenen Kosten von der Bauarbeiter-Urlaubs-und Abfertigungskasse rückerstattet werden.

Demnach bekomme nur jeder vierte Bauarbeiter nach über drei Stunden bei 32,5 Grad im Schatten arbeitsfrei. Oftmals hänge das mit der Menge an Aufträgen und engen Zeitplänen zusammen. Dann würden die Arbeiter "eher gezwungen" werden, weiterzuarbeiten, so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH). Daher setze sich der Baugewerkschafter für einen Rechtanspruch der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf „Hitzefreiheit“ ein. Diese soll bereits ab 30 anstatt 32,5 Grad in Anspruch genommen werden können. Außerdem sollen die Arbeiter in Zukunft höchstens sieben anstelle von neun Stunden täglich arbeiten, betont der SPÖ-Politiker. Die Einführung einer „Siesta“ für alle Arbeitnehmer hält Muchitsch allerdings für „unrealistisch“. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Arbeiter nach einer Pause am Abend wieder auf Baustelle zurückzukehren und weiterarbeiten.

