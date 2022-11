Zehnjährige starb nach Unfall vor Schule im Burgenland

Die Schülerin erlag in der Nacht auf Mittwoch ihren schweren Verletzungen, bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage einen Bericht der burgenländischen Wochenzeitung "BVZ". Ein junger Niederösterreicher hatte die Zehnjährige zu spät gesehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die Schülerin befand sich seit dem Unfall am 15. November im Spital in Graz in intensivmedizinischer Behandlung.