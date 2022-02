Zehn Menschen starben in nur zwei Tagen nach Lawinenabgängen

Im Dauereinsatz waren am Wochenende Bergretter und Alpinpolizisten bei einer Serie von Lawinenabgängen vor allem in Tirol und Vorarlberg. Für zehn Menschen kam jede Hilfe zu spät. Sie starben unter den Schneemassen.

Am Freitag ereignete sich, wie berichtet, in Spiss (Bezirk Landeck) ein Lawinenunglück mit fünf Todesopfern, vier Schweden sowie ein einheimischer Bergführer (42) konnten nur noch tot geborgen werden. In Auffach in der Wildschönau wurde ein Ehepaar von einem Schneebrett verschüttet und getötet. Die beiden Tourengeher konnten erst nach mehreren Stunden gefunden werden, nachdem Angehörige Alarm geschlagen hatten.

In Vorarlberg verunglückte ein Freerider (43) im Skigebiet Albona. Es gelang ihm noch, den Airbag seines Rucksackes auszulösen, ehe er komplett verschüttet wurde. Der Mann konnte zwar innerhalb von 20 Minuten ausgegraben werden, starb aber noch an der Unfallstelle.

Gefährliche Einsätze

Nach einem Lawinenabgang im Bereich der Gammerspitze im Gemeindegebiet von Schmirn in Tirol ist am Samstag ein 58-jähriger Einheimischer ums Leben gekommen. Vier weitere Männer wurden zum Teil schwer verletzt und in die Klinik nach Innsbruck und ins Krankenhaus Hall gebracht. Das Schneebrett dürfte von den Tourengehern selbst ausgelöst worden sein. Aufgrund der ausgesetzten und lawinengefährlichen Position gestaltete sich laut Leitstelle Tirol der Einsatz in Schmirn sehr schwierig. Vier Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber sowie drei Bergrettungsmannschaften wurden alarmiert.

Am Samstag herrschte mit der Lawinenwarnstufe drei (von fünf) erhebliche Gefahr. "Zwei Drittel aller Lawinenunfälle passieren bei dieser Gefahrenstufe", warnt Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol. Lawinen können verbreitet schon von einzelnen Wintersportlerinnen und -sportlern ausgelöst werden.

Allein in Tirol kam es von Freitag bis Sonntag zu 70 Lawineneinsätzen, bei denen 490 Bergrettungsleute und 30 Alpinpolizistinnen und -polizisten ausrücken mussten. Zusätzlich gab es rund 30 sogenannte Negativlawinen, bei denen keine Menschen verschüttet wurden. Die Lawinengefahr bleibt auch in den kommenden Tagen erheblich bis groß, zumal auch wieder zusätzlicher Neuschnee erwartet wird.

"Für Touren und Variantenabfahrten im freien Skiraum braucht es viel Erfahrung und allen voran Information. Die Lawinengefahr bleibt mit Stufe drei in allen Teilen Tirols erheblich", warnt Experte Rudi Mair.

Schneebrett riss Salzburger mit

Ein 61-jähriger Salzburger ist am Samstag gegen Mittag bei einem Lawinenabgang im Berchtesgadener Land in Bayern ums Leben gekommen. Sein Tourenpartner, ein 41-jähriger Mann aus dem Salzburger Flachgau, wurde nur zum Teil verschüttet und mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Die Skitourengeher befanden sich in der Nähe von Ramsau bei Berchtesgaden im Aufstieg auf das Steintalhörndl. Kurz unterhalb des Gipfels löste sich ein etwa 400 Meter breites und 900 Meter langes Schneebrett und riss die beiden mit.