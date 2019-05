Zehn Kilo Heroin eingeführt: Dealer-Bande geschnappt

Der 45-jährige Hauptverdächtige, sein Bruder (41), sein Neffe (18), die 31-jährige Ex-Freundin des Bruders sowie zwei weitere Männer (23 und 29 Jahre alt) sind verdächtig, in den vergangenen Jahren zumindest zehn Kilogramm Heroin aus Slowenien importiert und an mindestens 50 Abnehmer verkauft zu haben.

Mithilfe des Sondereinsatzkommandos Cobra wurden die Verdächtigen am vergangenen Mittwoch festgenommen, es fanden Hausdurchsuchungen in vier Wohnungen und einer Pizzeria im Bezirk St. Veit an der Glan statt. Dabei wurden gut 100 Gramm Heroin, aber auch Kokain und Cannabis sichergestellt - Straßenverkaufswert 8.500 Euro. Außerdem fanden die Beamten zwei Langwaffen, eine Schreckschusspistole, Spring- und Fixiermesser, Bargeld und Utensilien, um das Suchtgift in Verkaufsmengen abzupacken.

Dem Einsatz gingen mehrmonatige Ermittlungen voraus. Durch die Ecstasy-Überdosis eines Barbesuchers im Dezember war die Polizei auf die Gruppe aufmerksam geworden. Der Weiterverkauf der Drogen ging laut Polizei überwiegend in den Wohnungen, in einer Pizzeria und an öffentlichen Orten im Bezirk St. Veit und in Klagenfurt über die Bühne.

Für die Drogenimport-Fahrten nach Slowenien wurden junge Frauen angeworben und mit Heroin bezahlt. Aus Italien bezog die Gruppe hochwertiges Kokain. Wie viel davon nach Österreich gebracht wurde, war noch unklar. Gegen den Hauptverdächtigen, seinen Bruder sowie den 23-Jährigen werden auch Ermittlungen wegen gefährlicher Drohungen, Körperverletzung und diverser Vermögensdelikte geführt.

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch. Bei den Befragungen gab es einen Zwischenfall. Der 23-Jährige sprang vergangene Woche während seiner Vernehmung in der Landespolizeidirektion aus einem Fenster im ersten Stock in den Innenhof auf ein Dienstauto der Polizei, das dadurch erheblichen Schaden davontrug, kletterte über eine Mauer und lief davon. Wenig später wurde er aber wieder gefasst.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.