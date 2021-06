Zehn ab zehn: Bald Gratis-Selbsttests für Kinder in Apotheken

Die Regelung wird am Donnerstag im Nationalrat beschlossen, teilten das Gesundheitsministerium und die Apothekerkammer am Dienstag in einer Aussendung mit.Wien. "Für Familien stehen in den Sommerferien so gesamt mehr Testmöglichkeiten zur Verfügung. Die Wohnzimmertests sind für 24 Stunden gültig", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Die neue Regelung gebe "Kindern und Jugendlichen mehr Freiheit mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien", so Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

Für Grünen Pass auf EU-Ebene nicht gültig

Die Selbsttests sind wie bisher als Eintrittstest (3G-Nachweis) in Österreich zulässig, wenn sie online verifiziert wurden. Nachdem das Testergebnis online bestätigt wurde, erhält man einen gültigen QR-Code via SMS oder E-Mail. Ab dem 1. Juli soll die Altersgrenze für den 3G-Nachweis auf zwölf Jahre erhöht werden. Für den Erhalt eines gültigen QR-Codes laut Konzept des Grünen Passes auf EU-Ebene seien die Wohnzimmertests aber nicht gültig.