Zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Sturms in Ostösterreich

Für die Berufsfeuerwehr Wien bedeutete dies zusätzliches Ausrücken: Rund 70 Einsätze in Zusammenhang mit dem Sturm seien absolviert worden, sagte Sprecher Jürgen Figerl. Die Einsatzorte waren über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Überwiegend ging es um das Beseitigen von losen Ästen und umgestürzten Bäumen.

Zudem wurden umgestürzte Bauteile und lose Gerüstelemente gesichert. Verletzt wurde laut Berufsfeuerwehr niemand. "Da der Wind deutlich nachgelassen hat, wird keine große Anzahl an zusätzlichen Einsätzen mehr erwartet", so der Sprecher Freitagfrüh.

Überwiegend waren die Einsatzkräfte mit dem Beseitigen von losen Ästen und umgestürzten Bäumen beschäftigt. Bild: (APA/STADT WIEN | FEUERWEHR)

120 Einsätze in Niederösterreich

In Niederösterreich sorgte der Sturm in der Nacht auf Freitag für etwa 120 Feuerwehreinsätze. Ein Schwerpunkt sei im Wiener Umland gelegen, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando mit. Helfer seien aber auch im Weinviertel, in Waidhofen an der Ybbs im Mostviertel oder in Schrems im Waldviertler Bezirk Gmünd ausgerückt.

Die Palette der Anforderungen reichte Stebal zufolge von umgestürzten Bäumen, Werbetafeln, Transparenten und Bauzäunen bis hin zur Sicherung von Objekten. Bäume seien auch auf Stromleitungen wie in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) oder Traiskirchen (Bezirk Baden) gefallen. Die FF Mödling berichtete, "in den Nachtstunden nahezu im Dauereinsatz" gewesen zu sein.

