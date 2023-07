Zahl der Kaviaraufgriffe durch österreichischen Zoll explodiert

Auch im ersten Halbjahr 2023 wurden bereits neun Kilogramm beschlagnahmt.

"Die Entwicklung im Bereich des illegalen Kaviarschmuggels ist höchst bedenklich und eine Katastrophe für unser Ökosystem", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Österreich lag in den vergangenen Jahren bei den Kaviaraufgriffen demnach meist im Spitzenfeld der EU. Dies ist vor allem auf die guten Flugverbindungen in den Osten (u.a. Russland) zurückzuführen. Kaviar kommt aber auch aus Ländern wie dem Iran.

