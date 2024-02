Zahl der Einbürgerungen gesunken

Im Vorjahr gab es in Österreich 19.939 Einbürgerungen, knapp 60 Prozent haben ihren Wohnsitz in Österreich. Das heißt wiederum: Die österreichische Staatsbürgerschaft wurde 2023 an 8041 Personen verliehen, die im Ausland leben.

Insgesamt ist die Zahl der Einbürgerungen gegenüber 2022 um 3,2 Prozent gesunken. "Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen auf 7975 gesunken ist", sagt Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria. 98,8 Prozent von ihnen haben ihren Wohnsitz im Ausland. Die Einbürgerungen von Personen mit Wohnsitz in Österreich haben hingegen um 9,2 Prozent zugenommen, laut Statistik Austria waren es 11.898 Personen. Das ist zwar der höchste Wert seit der letzten großen gesetzlichen Verschärfung 2006, der Anteil der Einbürgerungen gemessen an der Zahl der Ausländer bleibt jedoch konstant bei 0,7 Prozent – eine der niedrigsten Raten in Europa.

1808 der 11.898 Personen sind in Oberösterreich gemeldet, was einem Anstieg von 36,1 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Auch in sechs anderen Bundesländern sind die Einbürgerungen gestiegen, nur in Wien (minus 12,9 Prozent auf 3899) und Kärnten (minus 21,4 Prozent auf 434) wurden Rückgänge verzeichnet. Ein Fünftel der 11.898 "neuen Staatsbürger" wurde in Österreich geboren, ein Drittel waren unter 18-Jährige. Von den in Österreich lebenden Eingebürgerten stammen 4597 Personen aus Syrien, der Türkei, Bosnien und Herzegowina sowie Afghanistan.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper