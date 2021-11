Wollte töten: Blutige Attacke in Grazer Supermarkt

Zeugen und Angestellte brachten die Pensionistin in Sicherheit und hielten den Angreifer fest, bis ihn die Polizei festnahm. Bekannt waren Täter und Opfer einander nicht. Er habe einen Menschen töten wollen, gab der Mann in einer ersten Befragung an.

Schnitte im Halsbereich

Der 34-jährige kroatische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz kam laut Polizei gegen 15 Uhr in den Supermarkt. Er zog die bereits abgebrochene Bierflasche aus seiner Manteltasche und ging damit auf die 68-Jährige los, die bei der Feinkost-Theke stand. Mehrfach schlug er von hinten auf die Frau ein und brachte ihr Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbereich bei Einsatzkräfte des Roten Kreuzes brachten die 68-Jährige ein Krankenhaus.

Sie wurde schwer verletzt, schwebte aber nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr. Ermittler des steirischen Landeskriminalamtes und der Tatortgruppe ermittelten gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Er gab in einer ersten Befragung an, er hab jemanden töten wollen. Die Polizei zog eine psychische Beeinträchtigung des 34-Jährigen in Betracht. Im Einsatz war auch das Kriseninterventionsteam.