Wollte Flugzeug stehlen: 23-Jähriger in Tirol gefasst

Nach dem versuchten Diebstahl eines Kleinflugzeugs aus einem Hangar eines Flugplatzes in Langkampfen (Bezirk Kufstein) am vergangenen Mittwoch haben Beamte des Landeskriminalamts am Sonntag in Innsbruck einen 23-jährigen Deutschen festgenommen. Wie eine Beamtin der Polizei Kufstein der APA mitteilte, befand sich der Tatverdächtige in einem aus Italien kommenden Reisezug. Er wurde einvernommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Der junge Mann sei zunächst in Sterzing mit einem in Vomp (Bezirk Schwaz) gestohlenem Moped angehalten worden, so die Beamtin weiter. Sie bestätigte gegenüber der APA einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung", wonach der Mann verletzt gewesen sei und eine Nacht im Krankenhaus in Sterzing verbracht habe.

Bei Unfall mit Flugzeug verletzt

Der junge Mann soll Mittwochfrüh das Flugzeug in Betrieb genommen und versucht zu haben, aus dem Hangar zu fahren. Dabei war er mit der Tragfläche mit dem Gebäude kollidiert und frontal gegen die Außenseite eines Rolltores geprallt. Er dürfte bei der Tat verletzt geworden sein. Am Flugzeug entstand beträchtlicher Sachschaden, ebenso am Gebäude - es war die Rede von einem mittleren, sechsstelligen Eurobetrag. Die Sachverständigengutachten seien laut Polizei Kufstein noch ausständig. Ein Kleinflugzeug koste jedenfalls rund 400.000 Euro.

Der Täter war mit einem abgestellten "Sicherheitsauto" geflüchtet. Dieses wurde zwei Stunden später in Vomp im Bezirk Schwaz aufgefunden.