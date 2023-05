Wolfsriss im Ennstal? Steiermark plant nun doch neue Verordnung

Zuletzt war man der Ansicht, dass die bestehende Verordnung und der 2021 eingeführte Wolfsmanagement-Plan ausreichen. Nun soll aber ein Expertengremium eine Verordnung nach Kärntner Vorbild vorlegen, wie das Land Steiermark am Mittwoch informierte.

"Die aktuellen Risszahlen in der Steiermark sind niedrig – dennoch nehme ich die Sorgen und Befürchtungen von betroffenen Interessensgruppen ernst. Denn wenn ein Wolf Schafe angreift, so sorgt das für viel Leid bei Tier und Mensch", begründete Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) den Schritt. Die avisierte neue Verordnung soll die Entnahme von auffälligen Tieren präzisieren. "Damit stellen wir sicher, dass adäquat reagiert werden kann, wenn die Risszahlen steigen sollten", so Lackner.

Ankaufsförderung für Schutzzäune

Zusätzlich sollen sofortige Maßnahmen bereits in der anlaufenden Almsaison gültig sein: "Damit Weidetiere besser geschützt werden können, wird eine Ankaufsförderung für Schutzzäune eingerichtet", hieß es in der Aussendung. Die Finanzierung kommt aus dem Agrarressort von Landesrat Hans Seitinger (ÖVP). Die Förderung werde sich am niederösterreichischen Modell orientieren.

"Gleichzeitig zeigen die jüngsten Bilder aus dem Ennstal aber auch, dass selbst eingezäunte Weiden direkt neben dem Hof nicht vor Problemwölfen sicher sind", sagte Seitinger. Darum begrüße er die geplanten gesetzlichen Veränderungen zur Entnahme von problematischen Tieren. Der Wolf ist nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) sowie auch anderer internationaler Übereinkommen und der nationalen Gesetze streng geschützt.

"Ein europäisches Problem"

Dieser strenge Schutz müsse nach Ansicht des Agrarlandesrats seitens der EU aufgehoben werden, "denn mittlerweile leben in Europa 20.000 Wölfe. Die Wölfe sind nicht mehr bedroht, der in der FFH-Richtlinie geforderte gute Erhaltungszustand ist längst überschritten und die zunehmende Wolfspopulation ist kein steirisches, kein österreichisches, sondern mittlerweile ein großes europäisches Problem. Die Wölfe haben keine natürlichen Feinde und ihre Zahl sowie auch die Zahl der Risse explodiert. Niemand will den Wolf ausrotten, aber ohne Wolfsmanagement und nachhaltige Entnahme entwickelt sich diese Thematik zu einer dauerhaften Katastrophe. Wir dürfen unsere Almwirtschaft und den Tourismus sowie die hohen Tierschutzstandards nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen", kritisierte Seitinger. Auf vielen Almen sei ein umfassender wolfssicherer Herdenschutz unmöglich umzusetzen.

Auch Oberösterreich will – wie berichtet – seine Wolfsverordnung ändern, um Risiko- bzw. Problemtiere abschießen zu können. In der letzten Aprilwoche ist der Entwurf zur neuen Verordnung in Begutachtung gegangen. Ziel sei, dass die neue Verordnung bis Mitte des Jahres in Kraft treten könnte.

