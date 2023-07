Wolfgangsee und Wallersee: Badetag endete für zwei Männer tödlich

"Zwei Einsätze heute zeitgleich im Flachgau endeten leider tödlich", teilte die Salzburger Wasserrettung am Abend mit. Im Wallersee ist ein junger Mann, er dürfte Mitte 30 gewesen sein, untergegangen. Er wurde reanimiert, verstarb jedoch auf dem Weg ins Spital.

Zur gleichen Zeit stand die Wasserrettung am Wolfgangsee im Einsatz. Ein älterer Mann soll in Ufernähe gesundheitliche Probleme bekommen haben. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Dreijähriges Mädchen wiederbelebt

Das Leben eines dreijährigen Mädchens konnte nach einem Badeunfall in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) gerettet werden. Ein Notfallsanitäter war zufällig vor Ort und konnte mit anderen Ersthelfern das Kind wiederbeleben. Die Kleine wurde anschließend per Rettungshubschrauber ins Wiener Donauspital gebracht. Ihr Zustand ist laut Philipp Gutlederer von Notruf NÖ stabil.

