Bereits zum zweiten Mal ist am Freitag in Tirol ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Die Landesregierung erließ eine entsprechende Verordnung für ein Tier im Ötztal, das nun für acht Wochen in 45 Jagdgebieten erlegt werden darf, wie es in einer Aussendung hieß. Erst am vergangenen Mittwoch wurde eine Abschussverordnung für einen Wolf in Osttirol erlassen.

"Schadwolf"

Der Wolf im Ötztal soll im Bereich der Leierstalalm im Gemeindegebiet von Umhausen im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag und Mittwoch vier Schafe gerissen haben. "Laut Definition handelt es sich auch hier somit um einen Schadwolf, der von der Landesregierung zum Abschuss freigegeben werden kann", sagte der zuständige LH-Stv. Josef Geisler (VP). Ende März wurde ein Wolf von einer Wildtierkamera in Oetz aufgenommen. Wölfe können dann abgeschossen werden, wenn sie beispielsweise sachgerecht geschützte Tiere auf Heimweiden oder – wie in diesem Fall – wiederholt Weidetiere in den Alpschutzgebieten angreifen.

Um Jägern einen "zusätzlichen Anreiz zur Erlegung der Schadwölfe zu bieten", beschloss die Gemeinde Umhausen (Bezirk Imst) nun eine Prämie auf den Abschuss, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Jenes Revier der Gemeinde Umhausen, in dem ein Wolf erlegt wird, bekommt die Hälfte der Jagdpacht von der Gemeinde zurückerstattet.

Gesetzesnovelle

Im April wurde im Tiroler Landtag eine Gesetzesnovelle beschlossen, die eine Tötung nun mittels Verordnung und nicht mehr per Bescheid erlaubt. Vorangegangene Bescheide waren vom Gericht mehrmals aufgehoben worden, nachdem Umweltschutzorganisationen diese erfolgreich beeinsprucht hatten.

