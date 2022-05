Wolf wurde nördlich von Graz gesichtet

In Eisbach-Rein, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Graz, ist vermutlich ein Wolf von einer Wildkamera aufgenommen worden. Ein Jäger entdeckte das Foto kürzlich zufällig beim Auslesen der Speicherkarte.

Wie der ORF berichtet, ist das Bild bereits von Experten des Forschungsinstituts in Wien begutachtet worden. Das vorläufige Fazit: Bei dem Tier handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Wolf. Wie der Wolfsexperte Aldin Selimovic feststellte, sei der fotografierte Wolf in "keinem optimalen" gesundheitlichen Zustand und vermutlich von der Räude oder einer ähnlichen Krankheit befallen. "Hundertprozentige Sicherheit", dass es sich wirklich um einen Wolf handle, könne aber nur ein DNA-Abgleich bringen, so die Experten.

Die steirische Jägerschaft will nun beim Suchen allfälliger DNA-Spuren behilflich sein. Schäden sind bisher nicht bekannt. Landwirte sollen ihre Weidetiere beobachten, so die Empfehlung.