Wolf streifte mitten durch Ort im Waldviertel

Ein Augenzeuge hatte fotografiert, wie der Wolf am Mittwochnachmittag im Siedlungsgebiet von Pürbach im Waldviertel unterwegs war. Laut seinen Aussagen "seelenruhig" sei das Wildtier über die Hauptstraße in der 239-Seelen-Gemeinde spaziert, habe eine Bahnübergang überquert und sei dann wieder in den Wald gelaufen. Zuvor griff der Niederösterreicher, der den Wolf vom Auto aus beobachtet hatte, aber noch zur Handykamera – die Bilder verbreiteten sich am Mittwoch rasant in Sozialen Medien:

Die Stadtgemeinde rief ihre Bürger auf Facebook dazu auf, die Augen offen zu halten: "Wir bitten euch, nicht nur in Pürbach sondern im gesamten Gemeindegebiet, wachsam zu sein und bei weiteren Sichtungen die örtlichen Jagdvorsteher zu verständigen".

Lokalisierung: Pürbach liegt im Bezirk Gmünd

"Besorgniserregend" nannte Aldin Selimovic, Wolfsbeauftragter vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde, die Sichtung gegenüber dem ORF Niederösterreich: "Es ist kein normales Verhalten, wenn ein Wolf am helllichten Tag durch einen Ort läuft und keine Scheu vor Menschen zeigt." Mögliche Gründe könnten Krankheit, eine Verletzung oder die Futtersuche sein.

Der Wolf ist im Waldviertel kein Unbekannter: Vier Wolfsrudel sind dort ansässig. Dass sie sich am helllichten Tag in bewohntem Gebiet aufhalten, ist aber selten. Seit vergangenem Jahr mehren sich auch in Oberösterreich die Wolfssichtungen. Gerade im Mühlviertel häufen sich die Berichte. Nun finden die Tiere aber auch ihren Weg in den Zentralraum: Erst im Februar wurde ein Wolf in Leonding gesichtet. Rund 25 Tiere halten sich derzeit Schätzungen zufolge in Oberösterreich auf.

