Wolf bei Angriff auf Rinderherde in Kärnten abgeschossen

Im Bezirk Hermagor ist am Wochenende ein Wolf gemäß dem Kärntner Alm- und Weideschutzgesetz getötet worden. Er sei abgeschossen worden, als er versucht hatte, eine Rinderherde mit Kälbern anzugreifen, teilte der Landespressedienst am Montag mit. Der Schadwolf war bereits der zwölfte Wolf, der in Kärnten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen abgeschossen wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper