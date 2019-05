Woche bringt einen Hauch von Frühsommer - aber auch Regen

Aktuelle Werte und Prognosen für Ihre Region finden Sie auf unserer neuen Wetterseite nachrichten.at/wetter!

Am Freitag werden sich im Osten und Südosten zunächst einige Restwolken halten, tagsüber kann sich zeitweise die Sonne zeigen. Sonst mischt in vielen Regionen bereits ganztätig immer wieder die Sonne mit, am meisten in Vorarlberg, Osttirol und Oberkärnten. An der Alpennordseite hingegen ziehen abermals viele Wolken durch. Dabei sind in der Früh vor allem in den Staulagen ein paar Tropfen möglich, am Nachmittag gibt es dann im Bergland vereinzelt Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 17 bis 23 Grad.

Am Samstag wird erst in vielen Regionen die Sonne scheinen. Nur an der Alpennordseite und im Norden startet der Tag gebietsweise bereits mit ein paar dichten Wolken. Im Tagesverlauf kommt dann die Quellwolkenbildung überall in Gang und die Schauerneigung steigt etwas an, besonders im Bergland in der Osthälfte ist mit lokalen Schauern zu rechnen. Insgesamt bietet der Samstag jedoch recht freundliches und vor allem mit bis zu 26 Grad deutlich wärmeres Frühsommerwetter als zuletzt.

Im Bergland sowie im südöstlichen und östlichen Alpenvorland sind am Sonntag Quellwolken und lokale Schauer am Nachmittag zu erwarten. Sonst überwiegt Sonnenschein und trockenes Wetter. Das Thermometer klettert auf 23 bis 29 Grad.

Montags nimmt schon am Vormittag die Neigung zu kräftigen Regengüssen und auch Gewittern von Südosten her zu. Länger sonnig ist es tagsüber im Westen und an der Alpennordseite. Tageshöchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad, dazu ist es verbreitet recht schwül.

Der Ostalpenraum verbleibt am Dienstag in einer feucht-labilen Wetterlage mit verbreiteten Regenschauern und Gewittern. Zwischenzeitliche Sonnenphasen lassen immer wieder neue Quellwolken mit nachfolgenden Schauern entstehen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Osten sowie im äußersten Westen, hier sind in kurzer Zeit lokal erhebliche Regenmengen möglich. Die Temperaturen geben um etwa ein Grad nach.

Das Feiertagswetter: